Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,33 puan azalışla 10.818,09 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 41,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,97 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 2,54 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ile yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif başladığını belirterek, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesinin beklendiğini kaydetti.

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlayarak risk iştahını besliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriryor. Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Banka'nın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.