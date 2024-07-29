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LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. LGS nakil (ek tercih) sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyordu. Öğrenciler, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil süreci için internet üzerinden lise boş kontenjanlarını araştıran veliler ve eğitimciler, bu bilgiler kapsamında nakil işlemlerini tamamlamıştı. İşte LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 11:36, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:39
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LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

2024-2025 eğitim yılı öncesi LGS 1. Nakil sonuçları merakla bekleniyordu. LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Nakil süreci içerisinde işlemlerini tamamlayan binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sistemin değerlendirmesini tamamlamasının ardından sonuçlarını sorgulama başladı. İşte, LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.

LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS nakil sonuçları açıklandığı zaman Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sayfası üzerinden sorgulanabilecek.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

MEB 2024 NAKİL SÜRECİ TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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