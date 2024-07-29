DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın, "halifelik ile ilgili" bir açıklamasının olmadığı belirtildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 11:55, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:55
DDM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın "halifelik açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımların doğru olmadığı bildirildi.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın iddia edildiği gibi bir açıklamasının bulunmadığı vurgulanarak, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.