DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın iddia edildiği gibi bir açıklamasının bulunmadığı vurgulanarak, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

DDM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın "halifelik açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımların doğru olmadığı bildirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net