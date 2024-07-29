Müfettiş ve uzmanlık derneklerinden zam talebi!

Dün TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçeleri dikkate alınarak, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına 40.000, birinci sınıf hakim ve savcılardan aylık ödeme oranı yüzde 86 olanlara ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlere 35.000, diğer birinci sınıf hakim ve savcılara 30.000, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara 26.000, diğer hakim ve savcılara ise 22.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bu düzenleme 15 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.

Hakim ve savcılara yapılan zam sonrasında müfettiş ve uzmanlık dernekleri birer açıklama yaparak zam taleplerinin karşılıksız kalmasına tepki gösterdiler.

İşte Vergi Müfettişleri Derneği, Strateji ve Bütçe Uzmanları Derneği, Yasama Uzmanları Derneği, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneklerinden yapılan açıklamalar