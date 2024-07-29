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MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son 3 gün

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci 31 Temmuz'da sona eriyor. Peki, MTV ödemesi nereden yapılıyor? Ödenmemesi durumunda yaptırımlar neler?

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 13:43, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:44
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MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son 3 gün

MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı. MTV'de ikinci taksit ödemesi için süre 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.

MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

Zamanında ödemeyenlere yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak

Mükelleflerin, ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. 31 Temmuz'a kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Ayrıca, araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

2023 yılına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.

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