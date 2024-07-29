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Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor

Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 14:24, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:57
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Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor

Fitch Ratings'in ABD ekonomisine ilişkin analizinde, ülkede artan siyasi ve jeopolitik belirsizlik ortamında ekonomide yavaşlamanın yaklaştığı aktarıldı.

ABD'de 2023'teki faiz artışlarının, iş gücü piyasasında ve talepte etki göstermeye başladığı belirtilen analizde, siyasetin, yüksek belirsizlik alanı olmaya devam ettiği ve jeopolitik risklerin sürdüğü kaydedildi.

Analizde, ABD'de yavaşlama işaretlerinin, zayıf kredi büyümesi ve yavaşlayan tüketici harcamalarında kendini gösterdiği, bu durumun yılın ikinci yarısında da devam edeceği, ekonomik büyümenin önemli ölçüde yavaşlayacağı ifade edildi.

Ancak ABD ekonomisinde resesyon beklenmediği vurgulanan analizde, Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesinin beklendiğine, son enflasyon ve iş gücü piyasası verilerinin bu ihtimali desteklediğine işaret edildi.

Analizde, Fransa, İngiltere, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'nın yanı sıra Avrupa Parlamentosu da dahil büyük ekonomilerde yılın ikinci çeyreğinde ve bu ay başındaki seçimlerde görüldüğü gibi siyasetin belirsizlik alanı olduğu belirtilerek, "Meksika hariç tüm seçimlerde iktidardaki partiler ya zemin kaybetti ya da tamamen kaybetti. Kasımda yapılacak ABD seçimleri, küresel kredi politikaları için bir dönüm noktası olabileceğinden, küresel krediler için özellikle önemli olacak." denildi.

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