Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'ü Irak'ın, 4'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 14:38, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:40
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler paylaşıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek."