Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karara göre berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında bir gün kapalı olma uygulaması başladı.

Bolu Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan toplantının arından Vali Erkan Kılıç'ın onayıyla Bolu'da bu hafta karar uygulanmaya başlanacak. Karar çerçevesinde Ramazan ve Kurban bayramlarına denk gelen günler de dahil olmak üzere bir hafta öncesindeki pazar günleri erkek berberleri ve güzellik salonlarının, salı günleri ise kadın kuaförlerinin açık olmalarına karar verildi.

Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılına denk gelen günler de dahil olmak üzere bir hafta öncesindeki pazar günleri erkek berberleri ve güzellik salonlarının, salı günleri ise kadın kuaförlerinin açık olmasına karar verildiği belirtildi.

DÜĞÜN YAPANLARA İKİ SAAT SÜRE

Erkek berberlerinin pazar günü, kadın kuaförlerin salı günü, güzellik salonlarının da pazar günü kapalı olduğu günlerde düğün, nişan, sünnet töreni gibi özel durumlarda, tören sahibinin davetiye ile birlikte kayıtlı olduğu meslek odasına bilgi vermesi halinde, bahsi geçen işletmelerin süreli olarak (2 saat) iş yerlerini açabilmelerine ve mesleklerini icra edebilmelerine karar verildi.

Bolu Valiliği'nin aldığı uygulamaya yönelik kararlara aykırı hareket edenlere ilgili kanun gereği işletmelere yaklaşık olarak 9 bin lira para cezası kesilecek.