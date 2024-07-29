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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'yabancı hakem'sözleri

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK seminerinde yaptığı konuşmada, geçen sezon Süper Lig maçlarına yabancı hakem getirildiğini hatırlatarak "Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil, bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." dedi. Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri hakemler tarafından alkışlandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 15:23, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:20
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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'yabancı hakem'sözleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

HAKEMLERDEN HACIOSMANOĞLU'NA ALKIŞ

İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen sezon Süper Lig'e yabancı hakem getirilmesini doğrul bulmadığını belirterek,

"Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil, bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum."

ifadelerini kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri hakemler tarafından uzun süre alkışlandı.

HAKEMLERE YÜZDE 75 ZAM

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, hakemlerin ücretlerine zam yaptıklarını da belirterek "Yabancı hakemin maliyeti yerli hakemden on kat fazlaydı. Elin oğluna verirken var ama kendi evladına verirken yok. Hiçbir kardeşimiz hiç kimseye muhtaç olmayacak. Hakem zammını yüzde elli değil, yüzde 75 olarak güncelledik." diye konuştu.

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