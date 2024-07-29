43 mesleki dernekten ortak 'özlük' açıklaması

Kamuda görevli Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanlarını temsil eden, aralarında Vergi Müfettişleri Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Devlet Gelir Uzmanları Derneği, RTÜK Uzmanları Derneği, Yasama Uzmanları Derneği, Strateji ve Bütçe Uzmanları Derneği, Rekabet Uzmanları Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği'nin de yer aldığı 43 dernek, özlük haklarında iyileştirme yapılmasını talep ettikleri ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen, ülkenin her köşesinde büyük bir özveriyle çalışan biz meslek mensuplarının özlük ve diğer sosyal hakları konusunda kamu vicdanını yaralayacak şekilde haksızlığa maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz" denildi.

Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanları ile HSK ve Adalet Müfettişleri ve Hakim ve Savcılar arasında, özlük hakları açısından büyük fark oluştuğu vurgulanan açıklama şu şekilde:

Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanları olarak bazı hususları kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Etkin ve verimli bir denetim ile idarenin disiplinli bir şekilde işleyişi, yalnızca Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanlarının meselesi olmayıp Türk Demokrasisinin ve insanımızın refahını ilgilendiren bir mahiyet arz etmektedir.

Bir meslek mensubunun etkin ve verimli çalışabilmesi, motivasyonlarının yüksek tutulması ve çalışma şartlarının özendirici olmasıyla doğrudan ilgilidir. Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen, ülkenin her köşesinde büyük bir özveriyle çalışan biz meslek mensuplarının özlük ve diğer sosyal hakları konusunda kamu vicdanını yaralayacak şekilde haksızlığa maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz.

Şöyle ki, TBMM'de görüşülen Torba Kanun ile Anayasa Mahkemesinin 11 Ekim 2023 tarihli ve E:2023/104, K:20023/177 sayılı kararıyla, 2802 sayılı Kanunun 106. Maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi ile ilgili iptal kararı verilmişti. Bu kapsamda; Yüksek Yargı Üyeleri ve 1. Sınıf Hakim ve Savcıların maaşlarında meydana gelen kaybın giderileceği ifade edilmiş olmasına rağmen, cumartesi günü gecesi itibarıyla TBMM'de verilen bir önerge ile Yargı Camiası Hakim ve Savcılarına kademeli şekilde 22.500 ila 40.000 gösterge rakamı ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan Müfettişlere 35.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenecektir. Yapılan düzenleme ile daha evvel yapılan iyileştirmelere ilaveten hakim ve savcılara ve HSK müfettişlerine kıdem ve dereceleri itibarıyla en düşük 6.760 TL, en yüksek 18.000 TL artış yapılmıştır. Buna göre, Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanları maaşları bakımından mevcut makasın biraz daha açıldığı görülmektedir.

Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanları ile HSK ve Adalet Müfettişleri ve Hakim ve Savcılar arasında, özlük hakları açısından böylesi vahim farkların oluşmasına sebep olmak rasyonel bir yaklaşım olmadığı gibi adil de değildir.

Tablo: Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanlarının 2024 Yılı Temmuz Ayı Maaş Karşılaştırması



Not: Tablodaki rakamlar 666 sayılı KHK'ya tabi çalışanlar için geçerli yaklaşık tutarlardır.

Kamu yönetimimizin nitelikli insan kaynağı gücünü oluşturan Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanları personeli; kamu kurumlarına ait görev ve yetkiler kapsamında idari ve teknik süreçlerin tamamında etkin rol üstlenmekte, yetkinlikleri ile temsil kabiliyetleri doğrultusunda istihdam edilmekte olup gelecek vizyonun şekillenmesi bakımından da kamusal hafızanın oluşmasında büyük öneme sahiptir. Nitekim, kamu kurumlarının üst kademe yönetici kadrolarına yapılan atamalar büyük oranda Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanları personeli arasındandır.

Talebimiz özü itibarıyla; Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanları yönünden maaş adaletinin sağlanması, Devletimizin kendi evlatlarına sahip çıkması ve uygun göreceği özlük hakları ve statü ile Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanlarına iade-i itibarın sağlanmasını içermektedir.

Bu itibarla, Adalet Müfettişleri ve HSK Müfettişleri için yeni düzenleme ile 35.000 gösterge üzerinden getirilen ek tazminatın, Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Denetçi, İç Denetçi, Kontrolör ve Merkezi Kariyer Uzmanlara da aynı gösterge rakamı 35.000 gösterge üzerinden "tazminat" olarak verilmesini, Kamuda görev yapan yaklaşık (30.000) Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanları adına arz ve talep ederiz.

43 dernekten ortak açıklama

Ortak açıklamayı yapan Kamu Denetim Elemanları ve Merkez Kariyer Uzmanlarını temsil eden 43 derneğin isimleri şöyle:

