MEB'deki Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı 2. Dönem (2024/02 Haziran-Temmuz Ayı) Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 19:40, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2024 19:40
Milli Eğitim Bakanlığı sürekli işçi kadrolarında görevli işçilerin (sürekli işçi, engelli sürekli işçi ve eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMY)), 2024 Yılı 2. Dönem (2024/02 Haziran-Temmuz Ayı) Mazerete Bağlı Yer Değiştirme sonuçları açıklandı.
Ek-1 Sürekli İşçi (12 (on iki) kişi)
Ek -2 Engelli Sürekli İşçi (7 (yedi) kişi)