Tekirdağ'da kimya fabrikasındaki yangın bir fabrikaya daha sıçradı

Hayrabolu ilçesindeki Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrika içerisindeki parfüm üretiminde kullanılan kimyevi malzemelerin patlamasıyla yan tarafta bulunan plastik fabrikasına sıçradı. Rüzgarın ve kimyasal maddelerin etkisiyle hızla büyüyen yangın, her iki fabrikayı da alevler içinde bıraktı. Hayrabolu OSB itfaiyesinin olmaması sebebiyle yangın giderek büyüdü. Tekirdağ itfaiyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangında patlamanın etkisi ile kimya fabrikasının duvarlarında hasar oluştu. Tekirdağ emniyetinin de TOMA ile destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında çevre fabrikaların yangın söndürme hidratlarından su desteği sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.