Otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü öldü

Kaza, Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım Bulut Ertürk (15) idaresindeki 48 ALF 357 plakalı motosiklet, S.Y. yönetimindeki 34 KLG 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Ertürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ertürk'ün cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Babanın feryadı yürek dağladı

Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen Ertürk'ün ailesi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde sinir krizi geçiren babanın feryatları yürek dağlarken, polis ekipleri ve yakınları tarafından zor sakinleştirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.