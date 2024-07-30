'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
Sağlık Bakanlığı, hekimlere, hemşirelere, hastanelerde görevli tüm personele karşı uygulanan şiddetin asla kabul edilmediğini ve bu konuda kararlılıkla mücadele edileceğini ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 07:50, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:43
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz."