MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
SGK belediyelerle masaya oturacak!
SGK belediyelerle masaya oturacak!
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Meteoroloji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyor
Meteoroloji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyor
Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış tarihi belli oldu
Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış tarihi belli oldu
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımları ülkemize daha fazla çekeceğiz
Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımları ülkemize daha fazla çekeceğiz
Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza
Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza
Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı
Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı
MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son 3 gün
MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son 3 gün
Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
Müfettiş ve uzmanlık derneklerinden zam talebi!
Müfettiş ve uzmanlık derneklerinden zam talebi!
DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
'Türkiye 260 milyar doların üzerinde yatırım çekti'
'Türkiye 260 milyar doların üzerinde yatırım çekti'
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde
Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde
Başsavcılıktan havuzda haşema yasağına gözaltı kararı
Başsavcılıktan havuzda haşema yasağına gözaltı kararı
İkinci elde 'senet'e dönüş
İkinci elde 'senet'e dönüş
TSK'da gözler YAŞ toplantısında
TSK'da gözler YAŞ toplantısında
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Anayasa Mahkemesine götüreceklerini belirterek, "Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 07:59, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:23
Yazdır

Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından kuliste basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Özel, kanunun Anayasa'ya açıkça aykırı olduğunu, yaşam hakkını savunmadığını, bu nedenle Anayasa Mahkemesiyle ilgili süreci değerlendireceklerini belirtti.

Konuyla ilgili çalışacaklarını ifade eden Özel, "Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli. Özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk ve toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız." diye konuştu.

"Dört buçuk yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor." diyen Özel, Anayasa Mahkemesinin bundan vazgeçmesini ümit ettiğini belirtti.

Kanuna itiraz eden herkese, muhalefet milletvekili ve özellikle CHP grubuna teşekkür eden Özel, şöyle konuştu:

"Grubumuz iki buçuk aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyor, yanlışlara engel oluyor. Bu yasada eğer CHP grubunun üstün gayretleri ve kararlılığı olmasaydı ötenazi geçip gitmişti. Muhalefet, toplumsal duyarlılıkla birleşti. Bir sürü geri adım oldu. Yasanın bütünü yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hal doğrudan katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı. Bunu görmek lazım."

"KANUNUN ÖRTÜLÜ TALİMATINA UYMAYACAĞIZ"

Özel, CHP'li belediyelerin "kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin, çözemezsen cezalısın, gel katliam yap' çağrısına direneceklerini ve asla bu kanunun örtülü talimatına uymayacağını" kaydetti. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yasama anlayışı sorumludur. Ama bizim belediyelerimiz üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yapmaya devam edecekler."

CHP grubunun kapalı toplanacağını ve toplantıda milletvekillerine teşekkür konuşması yapacağını dile getiren Özel, "Milletvekillerinin tatili olmaz, yaz dönemi çalışmaları olur. Yaz dönemi çalışmalarına ilişkin bir kısa değerlendirme yapacağız." dedi.

Özel, açıklamalarının ardından grup toplantısına geçti.

CHP'nin kapalı grup toplantısı yaklaşık 20 dakika sürdü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber