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İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Yağışlı sistemle birlikte yurdun bazı kesimlerinde sıcaklık düştü, bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak geçişlerine bıraktı. Bazı bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 08:52, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 08:54
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İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Yurt genelinde, yeni haftada sağanak geçişleri devam edecek. Sıcaklık; yurdun iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftada dar alanda yağışlar beklendiğini belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları etkili olacak. Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış öngörülüyor."

Marmara, Ege ve Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Kuvvetli rüzgar beklentisi de olduğunu aktaran Tekin, "Perşembe ve cuma günü kuzey doğu kesimlerinde sağanak tahmin ediyoruz. Marmara'nın güney batısı, kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden çarşamba günü ise Marmara'nın güney batısı ve kuzey Ege kıyılarında yine kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esecek" dedi.

3 büyük ilin hava durumu

Ankara ve İzmir'de üç gün boyunca yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren yağış görülecek. Aralıklarla gün boyunca devam edecek. Çarşamba ve perşembe günü ise İstanbul'da yağış ara verecek.

Hava sıcaklığı bugün İzmir'de 38, Ankara'da 32, İstanbul'da 30 derece olacak.

Bölgelerimizde hava

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Edirne 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kırklareli 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kocaeli 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 38°C

Az bulutlu ve açık

Manisa 38°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Adana 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya 39°C

Az bulutlu ve açık

Hatay 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutlu

Isparta 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

Çankırı 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Eskişehir 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

Konya 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bolu 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop 29°C

Parçalı bulutlu

Zonguldak 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Amasya 32°C

Parçalı bulutlu

Artvin 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Kars 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Malatya 37°C

Az bulutlu ve açık

Van 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 41°C

Az bulutlu ve açık

Gaziantep 39°C

Az bulutlu ve açık

Siirt 38°C

Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa 42°C

Az bulutlu ve açık

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