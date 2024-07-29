Taşımacılık Sektöründe Deniz Taşımacılığı Neden Önemlidir?
Son yıllarda ülkelerin dış ticaret potansiyellerinin artmasında, ulaşım yollarının teknolojik olarak gelişmesinin büyük bir rolü olduğu şüphesizdir. Farklı taşıma yöntemlerinin lojistik sektöründe entegrasyonu, transfer süreçlerini daha hızlı ve pratik hale getiriyor. Bu nedenle, deniz taşımacılığının uluslararası taşıma hatlarında önemli bir yere sahip olduğu görmezden gelinemeyecek bir gerçektir.
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Değerli eşyaların taşınmasında öne çıkan deniz taşımacılığı, yükün ekonomik ve güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağladığı için genellikle tercih edilir. Bu süreçte limanların uluslararası standartlara uygun olması, transferin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanır.
Deniz Taşımacılığı Nedir?
Deniz
taşımacılığı, yük veya malın limanlardan belirli bir adrese gemilerle
transfer edilmesi işlemidir. Dünya genelinde su kütlelerinin büyük bir alan
kapladığı düşünüldüğünde, bu nakliye yöntemi uluslararası taşımacılıkta stratejik
bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Türkiye gibi deniz kenarında bulunan ülkeler,
bu taşıma sürecinde önemli bir konumda bulunmaktadır. Ayrıca, dünya genelinde
bu taşıma yönteminin tercih edilme sebeplerinden biri, malın düşük maliyetle
taşınabilmesidir.
Genellikle transferi etkileyen iç ve dış faktörler, geminin kalkış ve varış
noktaları arasındaki mesafe, hava koşulları, nakliye ücretleri, taşınan yükün
türü ve boyutudur. Diğer taşıma seçenekleriyle karşılaştırıldığında, gemilere
büyük hacimli yükler yüklenebilmesi, müşterilere büyük bir avantaj sağlar.
Deniz Taşımacılığı Kaç Kategoride Değerlendirilebilir?
Genel anlamda 'Liner' ve 'Tramp' taşıma tipi olmak üzere ikiye ayrıldığını
görebilirsiniz.
Tramp taşımacılığı yükün özellikleri önem kazanır, yükleme sırasında geminin
tamamen dolması önemlidir. Bu nedenle, aynı gemide farklı şirketlerin yüklerinin
bulunması söz konusudur ve müşterilere teslim edilecek tarih net bir şekilde
verilemez.
Diğer bir yandan liner transfer hattında ise limanlarda geçiş güzergahında
belirli tarihlerde varması kritiktir ve geminin belirtilen yükü nakliye etmesi
tek başına yeterlidir. Tüm bu bilgilerin yanında transfer sırasında seçilen
yükün ve geminin niceliğine göre 5 farklı grupta deniz taşımacılığı değerlendirebilir.
Bu 5 farklı grup arasında konteyner, Ro-Ro, dökme, tanker ya da kombine ulaşım
tipleri yer alabilir, transfer tiplerinin içerikleri de aşağıdaki gibi listelenebilir;
Tanker taşıma tipi: Gaz ve petrol gibi tehlikeli maddelerin taşındığı bir transfer
türüdür. Bu doğrultuda ürünlerin yükleme ve boşaltılma aşaması kritiktir, bu
işlemler pompalama sistemi gibi özel alt yapı ile gerçekleştirilebilir.
Konteyner taşıma tipi: En sık kullanılan transfer yollarından biridir ve standartları
sağlayan konteyner araçlarla transfer gerçekleştirilir. Nakliye türleri arasında
güvenli operasyon aşamalarına sahiptir.
Ro-Ro taşıma tipi: Kamyon ya da tır gibi karayolu ulaşımına ait araçların deniz
transferiyle kombine edilmesini ifade eder.
Kombine taşıma tipi: Petrol gibi sıvı ürünlerle birlikte kuru malın da yüklenebildiği
farklı yük türlerinin aynı anda taşındığı transferdir.
Dökme yük taşıma tipi: Malın yüklenmesi ya da boşaltılması ile ilgili aşamada
bazı ekipmanlar kullanılarak maliyet aşağıya indirilir. Küçük taneli ürünler
ya da sıvı malların taşınmasında destek olur. Özellikle tuz, şeker, çimento
gibi küçük taneli yüklerin transferinde seçilir.
Deniz Taşımacılığının Avantajları Neler?
Taşımacılıkta teknolojik gelişmelerin de kullanıldığı kombine sistemler günümüzde
yaygınlaşsa da geleneksel yöntemlerden vazgeçilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda
avantajları aşağıdaki gibi listelenebilir:
-Maliyet değerleri: Transferin fiyatları yükün özelliklerine ve güzergah mesafesine,
ulaşımın türüne göre değişse de genel olarak uygun maliyetlere sahiptir. Bu
doğrultuda deniz taşımacılığında yüksek tonajlı malların taşınması ekonomik
bir katkı sağlar.
-Transfer sürecinin güvenli olması: Kıymetli ve hassas malların hasar almadan
özenli transferi için avantajları yüksektir.
-Büyük miktarlı malların pratik bir şekilde taşınması: Tek bir seferde olacak
şekilde ağırlık açısından yüksek miktarlı ürünlerin transferine imkan verir.
Uluslararası transferin aralıksız gerçekleşmesi: Dünyanın her bölgesine malların
kesintisiz transferini sağlayan bir ulaşım tipidir. Bu süreçte ülkeler arası
gümrük geçiş trafiğine takılmadan aralıksız transfer gerçekleşebilir.
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Eğer taşıma sürecinizi yoluyla yapmayı düşünüyorsanız, Esalco Lojistik ile iletişime
geçebilirsiniz. Esalco Lojistik'in uzman ekibi sayesinde işlemlerinizi güvenli
ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.