Taşımacılık Sektöründe Deniz Taşımacılığı Neden Önemlidir?

ilandır

Değerli eşyaların taşınmasında öne çıkan deniz taşımacılığı, yükün ekonomik ve güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağladığı için genellikle tercih edilir. Bu süreçte limanların uluslararası standartlara uygun olması, transferin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanır.

Deniz Taşımacılığı Nedir?



Deniz taşımacılığı, yük veya malın limanlardan belirli bir adrese gemilerle transfer edilmesi işlemidir. Dünya genelinde su kütlelerinin büyük bir alan kapladığı düşünüldüğünde, bu nakliye yöntemi uluslararası taşımacılıkta stratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Türkiye gibi deniz kenarında bulunan ülkeler, bu taşıma sürecinde önemli bir konumda bulunmaktadır. Ayrıca, dünya genelinde bu taşıma yönteminin tercih edilme sebeplerinden biri, malın düşük maliyetle taşınabilmesidir.



Genellikle transferi etkileyen iç ve dış faktörler, geminin kalkış ve varış noktaları arasındaki mesafe, hava koşulları, nakliye ücretleri, taşınan yükün türü ve boyutudur. Diğer taşıma seçenekleriyle karşılaştırıldığında, gemilere büyük hacimli yükler yüklenebilmesi, müşterilere büyük bir avantaj sağlar.



Deniz Taşımacılığı Kaç Kategoride Değerlendirilebilir?



Genel anlamda 'Liner' ve 'Tramp' taşıma tipi olmak üzere ikiye ayrıldığını görebilirsiniz.



Tramp taşımacılığı yükün özellikleri önem kazanır, yükleme sırasında geminin tamamen dolması önemlidir. Bu nedenle, aynı gemide farklı şirketlerin yüklerinin bulunması söz konusudur ve müşterilere teslim edilecek tarih net bir şekilde verilemez.



Diğer bir yandan liner transfer hattında ise limanlarda geçiş güzergahında belirli tarihlerde varması kritiktir ve geminin belirtilen yükü nakliye etmesi tek başına yeterlidir. Tüm bu bilgilerin yanında transfer sırasında seçilen yükün ve geminin niceliğine göre 5 farklı grupta deniz taşımacılığı değerlendirebilir. Bu 5 farklı grup arasında konteyner, Ro-Ro, dökme, tanker ya da kombine ulaşım tipleri yer alabilir, transfer tiplerinin içerikleri de aşağıdaki gibi listelenebilir;



Tanker taşıma tipi: Gaz ve petrol gibi tehlikeli maddelerin taşındığı bir transfer türüdür. Bu doğrultuda ürünlerin yükleme ve boşaltılma aşaması kritiktir, bu işlemler pompalama sistemi gibi özel alt yapı ile gerçekleştirilebilir.



Konteyner taşıma tipi: En sık kullanılan transfer yollarından biridir ve standartları sağlayan konteyner araçlarla transfer gerçekleştirilir. Nakliye türleri arasında güvenli operasyon aşamalarına sahiptir.



Ro-Ro taşıma tipi: Kamyon ya da tır gibi karayolu ulaşımına ait araçların deniz transferiyle kombine edilmesini ifade eder.



Kombine taşıma tipi: Petrol gibi sıvı ürünlerle birlikte kuru malın da yüklenebildiği farklı yük türlerinin aynı anda taşındığı transferdir.



Dökme yük taşıma tipi: Malın yüklenmesi ya da boşaltılması ile ilgili aşamada bazı ekipmanlar kullanılarak maliyet aşağıya indirilir. Küçük taneli ürünler ya da sıvı malların taşınmasında destek olur. Özellikle tuz, şeker, çimento gibi küçük taneli yüklerin transferinde seçilir.



Deniz Taşımacılığının Avantajları Neler?



Taşımacılıkta teknolojik gelişmelerin de kullanıldığı kombine sistemler günümüzde yaygınlaşsa da geleneksel yöntemlerden vazgeçilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda avantajları aşağıdaki gibi listelenebilir:



-Maliyet değerleri: Transferin fiyatları yükün özelliklerine ve güzergah mesafesine, ulaşımın türüne göre değişse de genel olarak uygun maliyetlere sahiptir. Bu doğrultuda deniz taşımacılığında yüksek tonajlı malların taşınması ekonomik bir katkı sağlar.



-Transfer sürecinin güvenli olması: Kıymetli ve hassas malların hasar almadan özenli transferi için avantajları yüksektir.



-Büyük miktarlı malların pratik bir şekilde taşınması: Tek bir seferde olacak şekilde ağırlık açısından yüksek miktarlı ürünlerin transferine imkan verir.



Uluslararası transferin aralıksız gerçekleşmesi: Dünyanın her bölgesine malların kesintisiz transferini sağlayan bir ulaşım tipidir. Bu süreçte ülkeler arası gümrük geçiş trafiğine takılmadan aralıksız transfer gerçekleşebilir.

Eğer taşıma sürecinizi deniz taşımacılığı yoluyla yapmayı düşünüyorsanız, Esalco Lojistik ile iletişime geçebilirsiniz. Esalco Lojistik'in uzman ekibi sayesinde işlemlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Eğer taşıma sürecinizi yoluyla yapmayı düşünüyorsanız, Esalco Lojistik ile iletişime geçebilirsiniz. Esalco Lojistik'in uzman ekibi sayesinde işlemlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

