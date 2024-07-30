Hamas: Netanyahu engeller koyarak anlaşmayı erteliyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Telegram sayfasından İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın Gazze'de anlaşmayı engellediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"Anlaşmayı erteleyen, kaçan ve anlaşmaya engeller çıkaran Netanyahu'nun kendisidir" diyen Rişk, Hamas Hareketi'nin olumlu ve esnek tutum sergilediğini arabulucuların çok iyi bildiğini kaydetti.

Anlaşmaya varılması için Hamas'ın yolu açtığını belirten Rişk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"

Hamas, İsrail'in engellerini aştı. Ateşkes, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden çıkması ve esir takasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'in hitabının da içerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında geçen konuları memnuniyetle karşılarken, Netanyahu bunları kabul etmedi."

Yeni talepler

Rişk, soykırımcı Netanyahu'nun "kendilerinin sunmuş oldukları ve Hamas'ın üzerine düzeltmeler yaptığı teklifi kabul ettiğine" ilişkin sözünün yalan olduğunu ifade etti.

"Tüm dünya İsrail'in kendisi tarafından sunulan teklifinde geçmeyen ek şartlar ve taleplerde bulunduğunu biliyor" diyen Rişk, Netanyahu'nun arabulucuların tüm müzakere turlarında getirdiği tekliflere cevap vermediği ve son Roma görüşmelerinde olanların da bunu teyit ettiğini vurguladı.

İsrail Wala haber sitesi, iki gün önce, İsrail'in ABD'ye anlaşmaya ilişkin yeni bir teklif sunduğunu ve Netanyahu'nun bunda Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine silah naklini engelleyecek gözlemci bir mekanizma kurulması hususunda özellikle yeni taleplerinin bulunduğunu kaydetmişti.