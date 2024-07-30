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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman

Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlanacak 600 milyon dolarlık bir finansmanı onayladı. Yeni finansman deprem bölgesinde küçük sanayi sitelerinin inşası ve mikro işletmelerin faaliyetleri için kullanılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 09:50, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:52
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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman

Dünya Bankası depremden etkilenen bölgelerde işletmelerin yeniden canlandırılması için Türkiye'ye sağlanacak 600 milyon dolar finansmanı onayladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya Bankası'nın, geçen yıl Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından Türkiye'ye aktardığı kaynak tutarını devam eden 17 milyar dolarlık programa 18 milyar dolar daha ilave ederek 35 milyar dolara yükseltme kararı aldığını anımsatan Şimşek, Türkiye'ye yönelik Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı'nın da bir süre önce Bankanın İcra Direktörleri Kurulu'nda görüşülerek yürürlüğe girdiğini bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASINDA KULLANILACAK

Bankadan sağlanacak yeni finansmana ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Dünya Bankası, 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladı. Bu kredi, uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Türkiye Küçük Sanayi Sitelerinin Yeniden İmarı ve Bölgesel Ekonomik İyileşme Projesi'nin finansmanında kullanılacak." diye konuştu.

Şimşek, bu kredinin, depremin ardından afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından afetlere dayanıklı ve düşük emisyonlu küçük sanayi siteleri inşa edilerek bölgedeki mikro, küçük ve orta ölçeklı işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kullanılacağını söyledi.

"DÜNYA BANKASI İLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK"

Dünya Bankası ile sürdürdükleri iş birliğinin önemine işaret eden Şimşek, "Bu krediyle birlikte ülkemiz için 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3,7 milyar dolara yaklaşmıştır. Ayrıca, depremlerden etkilenen illere yönelik projeler için bugüne kadar Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu finansman, Dünya Bankasının ülkemize ve ekonomi programımıza duyduğu güvenin de göstergesidir." dedi.

Şimşek, hükümetin deprem öncesinde ekonomiye ciddi katkı sağlayan bölge sanayisini yeniden ayağa kaldırma ve istihdamı güçlendirme hedefleri doğrultusunda afet bölgesine yönelik projelerle Dünya Bankası ile işbirliğini sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

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