Altının gramı 2 bin 541 liradan işlem görüyor

Altının dün ons fiyatındaki gerilemeye karşın değer kazanan gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,15 artışla 2 bin 532 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 541 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 225 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 835 liradan satılıyor.

Altının dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,18 altında 2 bin 382 dolardan tamamlayan ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 389 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta yapılacak toplantıların merkez bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin altının ons fiyatı başta olmak üzere emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği değerlendiriliyor.

Tahvil piyasaları yarın açıklanacak Fed kararları öncesinde yatay seyrederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,18, dolar endeksi 104,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz kararı ile tahvil piyasalarının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 dolar seviyesinin destek, 2 bin 400 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.