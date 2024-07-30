Dolar kuru bugün ne kadar?

MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
SGK belediyelerle masaya oturacak!
SGK belediyelerle masaya oturacak!
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Meteoroloji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyor
Meteoroloji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyor
Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış tarihi belli oldu
Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış tarihi belli oldu
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımları ülkemize daha fazla çekeceğiz
Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımları ülkemize daha fazla çekeceğiz
Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza
Yürürlüğe girdi: Tatil gününde berber ve kuaför dükkanını açanlara ceza
Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı
Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı
MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son 3 gün
MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde son 3 gün
Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
Müfettiş ve uzmanlık derneklerinden zam talebi!
Müfettiş ve uzmanlık derneklerinden zam talebi!
DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
'Türkiye 260 milyar doların üzerinde yatırım çekti'
'Türkiye 260 milyar doların üzerinde yatırım çekti'
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde
Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde
Başsavcılıktan havuzda haşema yasağına gözaltı kararı
Başsavcılıktan havuzda haşema yasağına gözaltı kararı
İkinci elde 'senet'e dönüş
İkinci elde 'senet'e dönüş
TSK'da gözler YAŞ toplantısında
TSK'da gözler YAŞ toplantısında
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? 30 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 10:20, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:21
Yazdır
Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları yeni haftada yatay seyrini sürdürüyor.

Dolar/TL, günün ilk işlemlerinde 33,07 ile zirve yakın seyretti. Euro/TL ise 35,82 civarında işlem gördü.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta politika faizini yüzde 50'de sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetler takip edilecek. Temmuz ayı ekonomik güven endeksi, 2023-2100 nüfus projeksiyonları, bankacılık sektörü haziran ayı verileri de izlenecek.

Piyasalarda fazla likidite ve gecelik faizler yakından takip ediliyor. Gecelik faiz, ay ortasında bir hafta boyunca politika faizinin altına kaldıktan sonra depo ihalelerinin de desteğiyle geçen hafta başında yeniden politika faizinin üzerine çıkmıştı.

Fazla likidite ise dün itibarıyla 320 milyar TL civarına yükseldi. Gecelik faiz de yüzde 47,95 ile faiz koridorunun alt bandına yeniden yaklaştı.

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında olacak. Piyasalar Fed'den yarın için faiz indirimine ihtimal vermiyor. İlk faiz indirimi eylül ayında 25 baz puan ile fiyatlanıyor. Fed yetkililerinden ise gevşeme yanlısı açıklamalar bekleniyor.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söylemişti. Akçay, aylık enflasyonun ana eğiliminde, enflasyon beklentilerinde ve iç talep dengelenmesinde "kalıcı iyileşmeler" sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini ifade etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber