Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları yeni haftada yatay seyrini sürdürüyor.

Dolar/TL, günün ilk işlemlerinde 33,07 ile zirve yakın seyretti. Euro/TL ise 35,82 civarında işlem gördü.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta politika faizini yüzde 50'de sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetler takip edilecek. Temmuz ayı ekonomik güven endeksi, 2023-2100 nüfus projeksiyonları, bankacılık sektörü haziran ayı verileri de izlenecek.

Piyasalarda fazla likidite ve gecelik faizler yakından takip ediliyor. Gecelik faiz, ay ortasında bir hafta boyunca politika faizinin altına kaldıktan sonra depo ihalelerinin de desteğiyle geçen hafta başında yeniden politika faizinin üzerine çıkmıştı.

Fazla likidite ise dün itibarıyla 320 milyar TL civarına yükseldi. Gecelik faiz de yüzde 47,95 ile faiz koridorunun alt bandına yeniden yaklaştı.

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında olacak. Piyasalar Fed'den yarın için faiz indirimine ihtimal vermiyor. İlk faiz indirimi eylül ayında 25 baz puan ile fiyatlanıyor. Fed yetkililerinden ise gevşeme yanlısı açıklamalar bekleniyor.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söylemişti. Akçay, aylık enflasyonun ana eğiliminde, enflasyon beklentilerinde ve iç talep dengelenmesinde "kalıcı iyileşmeler" sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini ifade etmişti.