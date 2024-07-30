Düğünde terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı
Hakkari'de düğünde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan müzik grubundaki 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 10:27, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:28
Önceki gün Sümbül Mahallesi'ndeki düğünde terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine mahalleye giden polisler, düğündeki müzik grubunda yer alan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.