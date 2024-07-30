Koynunda beslediği yılan tarafından ısırıldı

Adana Otogarı'nda yıllardır çiğköfte satarak geçimini sağlayan Osman Aslan'ın (62) yılan sevgisi görenleri hayrete düşürüyor. Halk arasında 'zehirsiz kara yılan' olarak bilinen yılanları besleyen ve defalarca ısırılan Aslan, yılanları elleriyle besliyor.

Yılanlarla Adana Otogarı'nda şov yapan Aslan, elindeki yılan tarafından kaşından ısırıldı.

"Yılancılık çocukluğumdan beri bizim ailede var"

Kendisinin bölge halkı tarafından "Yılancı Osman" olarak bilindiğini anlatan Aslan, "Benim yılanlara karşı bir sevgi ve sempatim var. Yılanları çok seviyorum. Ben yılanlarla yatıyorum, kalkıyorum. Zerre kadar zarar görmedim. Yılancılık çocukluğumdan beri bizim ailede var. Millet kahvede okey oynar veya masa kurar eğlenir. Ben arabama biner araziye gider yılan ararım. Benim işim bu. Onları öperim, severim, geri bırakır ve dağa salarım. Koynumda bile yılan besliyorum. Onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içiriyorum" ifadelerini kullandı.