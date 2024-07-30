Samsun'da denize gireceklere uyarı
Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 14:15, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:15
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 35 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,5-2 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.