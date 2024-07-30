Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, iddiaya göre arkadaşları İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile birlikte içki içmek için buluştu. Daha sonra İsmail K., tartıştığı Şevval Zeliha Kartal'a çalıştığı iş yerinin deposundan aldığı uzun namlulu silahla ateş etti.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şevval Zeliha Kartal, İsmail K., Sezai A .ve Murat K., gece saatlerinde sokakta bir araya geldi. Yol kenarında otluk alanda oturan grup, birlikte içki içmeye başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine İsmail K., arkadaşlarının yanından ayrılarak çalıştığı depoya gitti.

Bunun üzerine Kartal ve arkadaşları da İsmail K.'nin yanına gidip konuşmak istedi. İsmail K., bir süre sonra geri gelerek çalıştığı yerde bulunan uzun namlulu silahla Kartal'a doğru ateş etti.

Sırtına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan kadını, Murat K. kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi gören Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmada, saldırgan İsmail K.'yi çalıştığı deponun güvenlik kulübesinde yanında ateş ettiği silahla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şevval Zeliha Kartal, Sezai Akarsu ve Murat Karasu'nun yürüdüğü esnada İsmail Keçi'nin arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.