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Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü

ISPARTA'da tartıştığı kızı D.Z. (20) tarafından göğsünden bıçaklanan Osman Zeybek (49), hayatını kaybetti. D.Z. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 16:06, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:00
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Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde meydana geldi. D.Z. ile babası Osman Zeybek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada D.Z., babasını göğsünden bıçakladı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Osman Zeybek, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Jandarma D.Z.'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Isparta'da tartıştığı babası Osman Zeybek'i bıçakla öldürdükten sonra gözaltına alınan D.Z. ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi. D.Z.'nin ilk ifadesinde, Nevşehir'de üniversite öğrencisi olduğu, babası ile annesinin yaklaşık 6 yıl önce boşandığını söylediği, dün de olay öncesinde 2 kız kardeşi ve annesiyle birlikte köyde bir düğüne katıldıklarını ve burada babasının da bulunduğundan bahsettiği öğrenildi. Düğünde babasının kendisini tehdit eder gibi hareketler yaptığını, sonrasında eve gittiklerini anlatan D.Z.'nin, evden aldığı ekmek bıçağıyla dışarı çıktığını, evin yakınlarında babasıyla karşılaştığını ve bıçağı sapladığını anlattığı kaydedildi. Babasının kendisine daha önce zarar verdiğini öne süren D.Z.'nin psikolojik sorunları olduğu ve intihara kalkıştığından bahsettiği de belirtildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Osman Zeybek'in vücudunda iki bıçak darbesi tespit edildi.

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