Mardin'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Protokol imzalandı: 1410 işletme emeklilere indirim yapacak
Protokol imzalandı: 1410 işletme emeklilere indirim yapacak
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Erdoğan: Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz
Erdoğan: Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Bakan Tunç'tan 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
Yılın ilk yarısında 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Yılın ilk yarısında 5,4 milyon araç muayeneden geçti
10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme
10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme
TÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor
TÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek
MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
SGK belediyelerle masaya oturacak!
SGK belediyelerle masaya oturacak!
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Meteoroloji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyor
Meteoroloji açıkladı: Bu hafta aşırı sıcak beklenmiyor
Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış tarihi belli oldu
Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Mardin'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalındaki bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 16:17, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:19
Yazdır
Mardin'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri kırsalındaki bölgelerin 30 Temmuz-13 Ağustos tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber