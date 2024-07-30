Cezaevinde kendini asan mahkum kurtarılamadı

39 yaşındaki M.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahküm M.B. (39) gece saatlerinde koğuşunda canına kıymak istedi. Durumu fark eden infaz koruma memurlarının ihbarı üzerine cezaevinde sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.B., ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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