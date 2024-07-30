Uzman çavuş babaya en zor veda

Suriye'deki Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan 33 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karakoç'un naaşı, memleketi Kırıkkale'nin Hacılar beldesine getirildi. Cenaze töreni sırasında Karakoç'un eşi Gülsüma, annesi Zeynep, babası Hacı, ablaları Fatoş ve Mehtap ile çocukları Sıraç Batu (4) ve Kerem Asrın Karakoç (7), Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Karakoç, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla aile mezarlığında toprağa verildi. Vali Mehmet Makas, acılı aileye başsağlığı dileyerek, sabır temennisinde bulundu.

Törene ayrıca Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, Hacılar Belediye Başkanı Osman Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve çok sayıda vatandaş katıldı.