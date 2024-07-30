İzmir Urla'da orman yangını: Bazı evler tahliye edildi
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki bazı evler tahliye edildi, karavanlar çekildi, çadırda kalanlar botlarla uzaklaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 20:50, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 20:51
Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.