Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkarıldı. Toplam 73 taydan 64'ünün satıldığı açık artırmalarda 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi. Açık artırmada 'Dalaman Fatihi' isimli tay, İlker Köroğlu tarafından 2 milyon 550 bin liraya satın alındı. 'Şukela' isimli tayın 2 milyon liraya Engin Yıldız'a satıldığı açık artırmada, 'Doğukentli' isimli Arap tayı ise 1 milyon 500 bin liraya Kemal Altın tarafından satın alındı.