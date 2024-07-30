Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi

Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
'%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL Kredi!
'%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
Yılın ilk yarısında 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Yılın ilk yarısında 5,4 milyon araç muayeneden geçti
10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme
10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme
TÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor
TÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek
MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
MTV'de ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolar finansman
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
AK Parti'de transferler beklemeye alındı
SGK belediyelerle masaya oturacak!
SGK belediyelerle masaya oturacak!
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
Özel: Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunu AYM'ye götüreceğiz
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
'Şiddeti asla kabul etmiyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
İl Emniyet Müdür Yardımcısı kansere yenik düştü
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
İTO raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
Eleştirilere neden olmuştu: Milli sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
AYM Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu ikinci kattan düştü
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
TİHEK'ten, 'haşemayla havuza girme engeline' son 3 yılda 10 ihlal kararı
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan bir gıda fabrikadaki işten çıkarmalara inceleme
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3'lük ilk maçında rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 22:07, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 22:09
Yazdır
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 7. dakikada Mahmoud'un golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Lugano, üst üste yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremedi.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred, 26. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle 31. dakikada kenara gelirken, Fenerbahçe ilk pozisyonunu 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile yakalayabildi. Sarı-lacivertliler, söz konusu pozisyonu değerlendiremedi ve ilk yarı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Fenerbahçe, ön bölgede daha fazla görüldü. Üst üste duran top fırsatları yakalayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın etkili ortasında Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı.

Atak oyununu sürdüren Fenerbahçe, 72. dakikada yine bir duran top pozisyonunda Çağlar Söyüncü ile direğe takıldı. Uzatma dakikalarında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

- Fred sakatlanarak oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 26. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerde kalan tecrübeli oyuncunun ilk tedavisi saha içinde yapıldı.

Ardından oyuna dönen Fred, kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

- Dzeko atmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, sezona gol yollarında etkili başladı.

Lugano ile deplasmanda oynanan ve 4-3 kazanılan müsabakada hat-trick yapan Dzeko, rövanşta da takımına beraberliği getiren gole imza attı.

Dzeko, 2 maç sonunda 4 gole ulaştı.

- Devrede Krunic yerine Mert Hakan hamlesi

Jose Mourinho, ikinci yarıya Rade Krunic'in yerine Mert Hakan Yandaş'ı oyuna alarak başladı.

İlk yarıda etkili bir performans sergileyemeyen ve tepki çeken Krunic, devre arasında oyundan alındı.

Portekizli teknik adam, Krunic'in yerine Mert Hakan'ı sahaya sürdü.

- Lille ile eşleşti

İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber