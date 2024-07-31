Sözleşmeliden kadroya geçenler hangi haklardan faydalanabilir?

Bilindiği üzere, 7433 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci maddesine sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması hakkında hüküm eklenmiştir.

657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinde, " . Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. " hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 28/2/2023 tarihli ve E-74073113-010.99-140151 sayılı yazısında mezkur Kanunun geçici 48 inci maddesindeki tereddütleri giderme konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu yazıda,

657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesi kapsamında memur kadrolarına atananların sözleşmeli pozisyonda geçirdikleri hizmet süreleri haricinde kamu kurumlarında ve özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları süreler var ise ilgililerin bu sürelerinde 657 sayılı Kanunun 36/C maddesi hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, mer'i mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,

-Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçirdikleri sürelerin ilgililere son sekiz yıl içinde disiplin cezası almayan memurun bir kademe ilerlemesinden yararlanması gibi hakları sağlamayacağı ancak, sözleşmeli olarak geçen sürelerin yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınacağı ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilen bu sürelerin kişinin üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı (müstakil olmayan) kadrosuna atanmasında esas alınacağı değerlendirilmektedir.