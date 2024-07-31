Yusufeli Tüneli'nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içerisinde kontrolden çıkarak duvara çarpan kamyonetteki Fermiye Yıldız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 07:54, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 07:54
Kaza, akşam saatlerinde Artvin-Yusufeli karayolunun Sebzeciler mevkisindeki T21 tünelinde meydana geldi.
Erzurum'dan Artvin istikametine giden Üresin Altun yönetimindeki kamyonet, kontrol çıkıp, tünel duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Medine Altun ve Fermiye Yıldız yaralandı. Tünelden geçen araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Fermiye Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.