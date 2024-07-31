Kurtulmuş: Haniye İsrail'in alçakça saldırısıyla şehit edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kurtulmuş açıklamasında "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler" sözlerine yer verdi.

Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahitin daha katıldığını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehid vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun.

"Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı"

İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı.

Kurtulmuş paylaşımında, Merhum Aliya İzzetbegoviç'in şu sözlerini vurguladı: Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.

Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum.