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Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Yüksek Askeri Şura, yarın toplanacak. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 09:45, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:46
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Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Yüksek Askeri Şura, yarın günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantı öncesi saat 11.00'de Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde bir değişiklik beklenmiyor.

DENİZ KUVVETLERİ'NE ATAMA OLACAK MI?

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun ise görev süresi bu yıl sona erecek. Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılacağı belirtiliyor.

Ancak emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

ORGENERALLİK BEKLEYEN 5 İSİM VAR

Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramiral atamaları da yapılacak.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.

Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Yüksek Askeri Şura'nın mesaisini aynı gün tamamlayacak.

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