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Meteoroloji'den İstanbul ve 13 il için uyarı

Bunaltan sıcaklıklarda düşüş devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının iç bölgelerde 3 derece birden azalacağını bildirdi. Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve 13 il için yağış uyarısında bulundu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 31 Temmuz hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 09:56, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:57
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Meteoroloji'den İstanbul ve 13 il için uyarı

Meteroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının iç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve 13 il için yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Son değerlendirmelere göre, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Bolu, Düzce ve Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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