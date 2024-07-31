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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 azalışla 10.658,11 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 10:01, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:01
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,57 puan ve yüzde 0,31 gerileyerek 10.658,11 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,35 inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,99 ile turizm oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 10.691,68 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini sürpriz bir artırımla yüzde 0,25'e çıkardı.

Analistler, ABD'de Fed'in faiz kararı, açıklanacak makroekonomik veriler ve bilançolarla haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini bildirdi.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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