Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da hakim ve savcıların kaldığı lojmanın yakınında Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi Aynur Kaynar'ın bir inşaatta beslenen köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Yaşanan saldırı sonrası görme yetisini kaybeden Kaynar kaldırıldığı hastanede günlerce tedavi gördü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada inşaatın sahibi, inşaatı kiralayan kişi ve bekçi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dünyası kararan talihsiz kadın Aynur Kaynar, yaşadığı dehşet anları anlattı.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM" Evinin 100 metre ötesinde yaşadığı köpek saldırısını anlatan Aynur Kaynar, "Yolun karşısından gelen kangal kırması bir köpek yanından geçerken hiç havlamadan birden üzerime atladı. Beni yere yıktı, başımı kemirmeye başladı. Kurtulmak için köpeğin boğazını sıktım, bir süre ısırmasına engel oldum. Ancak gücüm tükenince bırakmak zorunda kaldım. Başımdan ve gözümden ısırıp beni öldürmeye çalıştı. Başımın derisinin yarısı yerinden kopmuştu. O anda gözlerim karardı, kendimden geçtim. Çevrede insanlar vardı ama kimse yanaşmaya cesaret edememiş. Kurtulamayacağımı ve öleceğimi düşündüm" dedi.