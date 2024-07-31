Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları artan jeopolitik gerilimin etkisiyle yükseldi.

Dolar/TL, güne 33,14 ile yeni zirvede başladı. Euro/TL ise 35,89'dan alıcı buldu.

Hamas'ın lideri İsmail Haniye, İran'n başkenti Tahran'da yapılan bir saldırıda öldürüldü. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Suikastın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.

Türkiye, Haniye suikastine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" denildi. Açıklamada, suikastin Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Bugün iç veri gündeminde, haziran ayı yabancı ziyaretçi sayısı, dış ticaret ve ikinci çeyrek turizm gelirleri ile Hazine ağustos-ekim dönemi iç borçlanma programı yer alıyor.

Petrol fiyatları, Ortadoğu'da tırmanan gerilime paralel olarak 1 dolardan fazla yükselerek yedi haftanın dip seviyesinden toparlandı.

Öte yandan bugün merkez bankaları, yatırımcı iştahı üzerinde belirleyici olacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ancak faiz indirimlerinin yolda olduğuna işaret etmesi bekleniyor.

Piyasalar, Fed'in eylülde faizleri 25 baz puan indirmesini tam fiyatlarken, bu yıl yaklaşık 68 baz puan faiz indirimi öngörülüyor.