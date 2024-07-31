Dolar kuru bugün ne kadar?

Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
'%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL Kredi!
'%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı
Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu
Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu
Yüksek Askeri Şura toplanıyor
Yüksek Askeri Şura toplanıyor
Sokaklar güvenli olacak
Sokaklar güvenli olacak
Arz artacak et fiyatları düşecek
Arz artacak et fiyatları düşecek
Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz
Hamas lideri Haniye Tahran'da şehit edildi
Hamas lideri Haniye Tahran'da şehit edildi
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
Yılın ilk yarısında 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Yılın ilk yarısında 5,4 milyon araç muayeneden geçti
10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme
10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme
TÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor
TÜİK: 2075'te her 10 kişiden 3'ünün yaşlı olması bekleniyor
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları tatilde de sürecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? 31 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 10:45, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:46
Yazdır
Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları artan jeopolitik gerilimin etkisiyle yükseldi.

Dolar/TL, güne 33,14 ile yeni zirvede başladı. Euro/TL ise 35,89'dan alıcı buldu.

Hamas'ın lideri İsmail Haniye, İran'n başkenti Tahran'da yapılan bir saldırıda öldürüldü. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Suikastın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.

Türkiye, Haniye suikastine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" denildi. Açıklamada, suikastin Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Bugün iç veri gündeminde, haziran ayı yabancı ziyaretçi sayısı, dış ticaret ve ikinci çeyrek turizm gelirleri ile Hazine ağustos-ekim dönemi iç borçlanma programı yer alıyor.

Petrol fiyatları, Ortadoğu'da tırmanan gerilime paralel olarak 1 dolardan fazla yükselerek yedi haftanın dip seviyesinden toparlandı.

Öte yandan bugün merkez bankaları, yatırımcı iştahı üzerinde belirleyici olacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ancak faiz indirimlerinin yolda olduğuna işaret etmesi bekleniyor.

Piyasalar, Fed'in eylülde faizleri 25 baz puan indirmesini tam fiyatlarken, bu yıl yaklaşık 68 baz puan faiz indirimi öngörülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber