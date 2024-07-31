PMYO sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılı PMYO aday belirleme ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Polis Akademisi Başkanlığının açıklamasının tamamı şu şekilde:

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 223 Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere 28.963 erkek ve 15.391 kadın olmak üzere toplam 44.354 aday başvuruda bulunmuştur.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.001 kadın aday olmak üzere toplam 25.001 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.050.00 TL (bin elli) olan sınav başvuru ücretini 01 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 09.00'dan 07 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavına;

Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.