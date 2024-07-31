Samsun Valiliği'nden 'denize girmeyin' uyarısı
Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 13:08, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:10
Valilik yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 40 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşacağının değerlendirildiğini belirtti.
Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için vatandaşlardan denize girmemeleri istendi.