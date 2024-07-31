Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye'nin ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 15:48, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.