Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
İletişim Başkanı Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 15:58, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:47
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadesini kullandı.