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Türkiye'de internet abone sayısı 94,2 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet abone sayısının bu yılın birinci çeyreği itibarıyla 94,2 milyona ulaştığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 16:12, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:14
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Türkiye'de internet abone sayısı 94,2 milyona ulaştı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bu yılın birinci çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu değerlendirdi.

Birinci çeyrekte Kurumca yetkilendirilen 455 şirketin, 834 yetki belgesi bulunduğunu belirten Uraloğlu, Türk Telekom ve diğer işletmecilerin net satış gelirlerinin 76,5 milyar lira olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye'de 8 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğuna dikkati çekerek, "Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından, Mart 2024 sonu itibarıyla, 7,6 milyon elektronik imza ve 994 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,56 milyon elektronik sertifika oluşturuldu." bilgisini paylaştı

-"85,6 milyon vatandaş 4,5G kullanıcısı"

Bu yılın başı itibarıyla mobil hat sayısının 93 milyona, mobil abone yaygınlığının yüzde 108,8'e ulaştığını kaydeden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mobil abonelerin 85,6 milyonu, 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti. 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğu görüldü. Makineler arası iletişim abone sayısı yaklaşık 10 milyona ulaştı. 2024 yılının başı itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı 179,7 milyonu geçti. Bununla birlikte yılın birinci çeyreğinde, bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 21 azalışla 2 milyon 358 bin 139 numara taşıma işlemi gerçekleşti. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009'dan 31 Mart 2024'e kadar toplam 2 milyon 652 bin 155 numara taşıma işlemi yapıldı."

Uraloğlu, genişbant internet abonelerinin kullanımlarına ilişkin bilgi vererek, 74,4 milyonu mobil internet olmak üzere, toplam genişbant internet abone sayısının 94,2 milyona yükseldiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 8 civarında artışla 568 bin kilometre fiber altyapıya, 7 milyon fiber internet abone sayısına ulaştık. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama veri kullanımı 274,2 gigabayta, mobil abonelerin ise 17,7 gigabayta yükseldi."

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