2024-ÖZYES başvuruları başladı
2024-ÖZYES başvuruları başladı
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı
Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu
Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu
Yüksek Askeri Şura toplanıyor
Yüksek Askeri Şura toplanıyor
Sokaklar güvenli olacak
Sokaklar güvenli olacak
Arz artacak et fiyatları düşecek
Arz artacak et fiyatları düşecek
Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz
Hamas lideri Heniyye Tahran'da şehit edildi
Hamas lideri Heniyye Tahran'da şehit edildi
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

2024-ÖZYES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvurularının başladığını bildirdi. Adaylar, 5 Ağustos saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 16:44, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:45
Yazdır
2024-ÖZYES başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Başkanlık, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi ÖZYES yapacak.

Bugün başlayan başvurular 5 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖZYES Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber