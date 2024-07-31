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DMM, Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı." iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 18:36, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 18:35
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DMM, Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddiaları yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı." iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"'Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı.' iddiası doğru değildir. Türkiye-Suriye angajman sürecinin yeniden başlatılması sürecinde birtakım taslak anlayış metinleri üzerinden pazarlıkların yapıldığına dair basında yer bulan yorum ve değerlendirmeler asılsızdır."

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