Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "olağanüstü toplantı çağrısı"nda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisini; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi hususunda Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim."